Hatay'a şehit ateşi düştü

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İzzet NAZLIMehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)ZEYTİN Dalı harekat bölgesinde teröristlerin havan saldırısında yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel´in (24) acı haberi Hatay´ın Kırıkhan ilçesindeki ailesine ulaştı.

Zeytin Dalı harekat bölgesinde 13 Mayıs günü teröristlerin düzenlediği havan saldırısında yaralanıp, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel, şehit oldu. Şehit Şenel´in acı haberi, Hatay´ın Kırıkhan ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin Aydınlı Mahallesi´ndeki evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Ailenin 4 çocuğundan biri ve bekar olan şehit Haydar Şenel´in cenazesi, öğlende Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verilecek. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan İzzet NAZLI, Mehmet KOCACIK

2022-05-19 10:20:14



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