Hatay'da KKTC'ye HADO seferlerinin başladığı limanda güvenlik elemanları göreve başladı

Hatay'da KKTC'ye HADO seferlerinin başlaması ile birlikte Arsuz’dan uluslararası sulara açılan kapı haline gelen Madenli Yat Limanında sınır güvenliğini, gümrük memurları ile Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri sağlayacak.

KKTC ile Hatay arasında başlayan deniz otobüsleri seferleri nedeni ile Arsuz Madenli Yat Limanı gümrüklü alan olarak statüsü kazandı. Arsuz’dan deniz yolu ile uluslararası sulara açılan bir kapı haline geldi. Yat limanının uluslararası gümrüklü alan haline gelmesi ile birlikte Doğu Akdeniz Gümrük Bölge Müdürlüğüne bağlı İskenderun Gümrük Müdürlüğü personelleri ve Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelleri ve Arsuz Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi birim çalışanları göreve başladı. İskenderun Gümrük Müdürü Melahat Özdemir, HADO’nun ilk sefer hareketi sırasında gümrük personeli ile birlikte denetimleri ve tedbirleri yerinde gördü. Narkotik köpeğin de görev aldığı Madenli Yat Limanında özellikle KKTC dönüşü yapılacak olan denetimler bölge ve ülke güvenliği için hayati önem arz ediyor.

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