Hatay’da 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

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Hatay’ın Belen ilçesinde bir araçta 270 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmada Belen ilçesinde otoyol üzerinde durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada 270 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü H.İ.K. hakkında adli işlem yapıldı.

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