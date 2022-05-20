Tapularına kavuştular

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Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Haydarlar Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, yıllar sonra tapularına kavuştu.

23 hak sahibine tapularının dağıtılması nedeniyle düzenlenen törene Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz, Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haydarlar Gölünde yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Mehmet Karataş, Hassa’ya hizmet etmekten gurur duyduklarını, köylülere seçim dönemi söz verilen tapuları dağıtmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Hassa Kaymakamı Ahmet Korkmaz'da yaptığı konuşmada, Hassa’nın son yıllarda gelişim ve büyümesinin devam ettiğini belirtti.

Konuşmalar ardından 23 vatandaşa tapuları dağıtıldı.

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