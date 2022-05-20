Hatay´da Roma Dönemi'ne ait tarihi eser ele geçirildi

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait tarihi eser olduğu değerlendirilen heykel, figürlü kitabe, demir çan ve obje ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesine bağlı Denizciler gişelerinde operasyon düzenlendi. Gişelerde durdurulan bir araçta yapılan aramada, Roma Dönemi'ne ait tarihi eser olduğu değerlendirilen 1 adet heykel, 1 adet demir çan, 1 adet figürlü levha, 2 adet taş üzerine işlenmiş figürlü kitabe ile 1 adet yarım daire şeklinde demir obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.G adlı şüpheli gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-05-20 20:26:24
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