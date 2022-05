Gastronomi kenti Hatay´da Lezzet Festivali başladı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) HATAY'da bu yıl ilki düzenlenen Lezzet Festivali başladı. 20-22 Mayıs tarihleri arasında, Antakya ilçesinde gerçekleşecek festivalde, kentin meşhur künefesinin yanı sıra, coğrafi işaretli tescilli ürünler, mezeler ve yöreye has kebapların tanıtımı yapılacak.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen kentte, 20-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan Lezzet Festivali, açılış töreninin ardından start aldı. Törene, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, ilçe belediye başkanları, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Hatay Valiliği, Antakya Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği´nin iş birliğinde Antakya ilçesinde gerçekleşen festival, Cumhuriyet Alanı´ndan 15 Temmuz Milli İrade Parkı´na kadar yapılan kortej yürüyüşü ve ardından yapılan firik ateşi seremonisi ile başladı. 600'ün üzerinde yemek ve tatlı çeşidi bulunan kentte ilk defa düzenlenen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivalde, Antakya´nın meşhur künefesinin yanı sıra, coğrafi işaretli tescilli ürünler, mezeler ve yöreye has kebapların tanıtım ve satışı festival boyunca yapılacak.

'TURİZM, HATAY İÇİN ÇOK ÇOK ÖNEMLİ'

Türk Mutfak Haftası, Hatay etkinlikleri programı dolayısıyla kentteki otelleri doluluk oranlarının neredeyse yüzde 100'e ulaştığını söyleyen Hatay Valisi Rahmi Doğan, şunları kaydetti:

"Turizm, Türkiye için çok önemli, Hatay için çok önemli. Türkiye´nin ciddi bir gelir kaynağıdır. Bu sene Türkiye´nin tüm illerinde turizmi canlandırmak, yerli ve yabancı hareketlendirebilmek adına bakanlığımızla, valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalışacağız. Antakya Belediyemiz burada, iki günlük bir etkinlikte bulunacak. Bu kapsamda firmalarımız burada açtıkları stantlarla hazırladıkları ürünleri ziyaretçilerimize takdim edecekler."

'MUTFAK LEZZETLERİMİZ, UNESCO TARAFINDAN TESCİLLİ'

Festivalin ilkini gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Hatay Turizm ve Gastronomi Derneği Başkanı Mehmet Saltan ise "Mutfak lezzetlerimiz, UNESCO tarafından tescilli ama bugüne kadar böyle bir festival düzenlenmedi, bu yıl ilkini gerçekleştirdik. Antakya´nın 600´e yakın kendine has yemeği var. Burada 50 yerel firmamız, kente ait yöresel lezzetleri üç gün boyunca tanıtma fırsatı yakalayacaklar. Herkesi bu festivalimize bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-20 20:29:09



