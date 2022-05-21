Hatay’da orman yangını

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Hatay’ın Belen ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda bugün öğleden sonra orman yangını çıktı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesinin yüksek kesimlerinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hızla müdahale edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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