Hatay'da orman yangını (1)

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Ufuk AKTUĞ/ BELEN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevlere, itfaiye ve orman ekipleri müdahale ediyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman yangını başladı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangının söndürülmesi için ekipler müdahal ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Ufuk AKTUĞ

2022-05-21 15:20:27



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