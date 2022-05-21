Hatay'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINDA

Hatay´ın Belen ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Ufuk AKTUĞ

2022-05-21 16:52:21



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