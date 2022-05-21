Hatay’daki orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları sürüyor

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Hatay’ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'de ormanlık alanda saat 14.00 sularında başlayan çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarına havadan ve karadan devam ediliyor.

Güvenlik güçleri, sabotaj olma ihtimaline karşın yangınla ilgili araştırma ve çalışmalarını sürdürüyor.

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