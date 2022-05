Hatay’da "Göç ya da Araf" fotoğraf ve heykel sergisi

Do Kwon'a soruşturma

Hatay EXPO 21 Antakya alanı Bitki Müzesi Sergi Salonu’nda açılan ‘Göç ya da Araf ‘ karma fotoğraf ve heykel sergisi sanatseverlerle buluştu.

Savaşlardan veya ekonomik yoksulluktan ötürü ülkelerini, evlerini terk etmek zorunda bırakılan insanların yaşadıkları trajediye dikkat çekmek isteyen ‘Göç ya da Araf ‘ karma fotoğraf ve heykel sergisi, EXPO Antakya alanında Bitki Müzesi Sergi Salonu’nda açıldı.

Serginin açılışı Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya, EXPO Genel Sekreteri Yardımcısı Musa Eskiocak ve çok sayıda sanatseverin katılımıyla yapıldı.

Sanatçılar Tülin Şahin Okay, Ali Osman Abalı, Arif Kılıç ve Adil Okay, Hatay Büyükşehir Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Vekili Özkaya, sanatçıları EXPO alanında ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek, “Tabii ki serginin değindiği konu Türkiye’nin kanayan yarası, burada bunu ifade etmek üzere buraya gelen tüm sanatçı kardeşlerimize, sanatseverlere tek tek teşekkür ediyorum. Bu anlamlı sergiyi EXPO alanında yaptığınız için teşekkür ediyorum” dedi.

‘Göç ya da Araf’ sergisinin açılışı sonrası Adil Okay yönetiminde, Müslüm Kabadayı, Tunay Devrim ve Edip Yeşil ile edebiyat paneli düzenlendi.

Birçok edebiyatseverin katıldığı panelde Hataylı yazarların Türk edebiyatına katkıları, Sabahattin Yalçın, Süleyman El İsa, Ali Yüce gibi Türk edebiyatına mal olmuş Antakyalı şairlerin eserleri, yaşamları ve şiir anlayışları üzerine konuşmalar yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.