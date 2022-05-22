Hatay'da kaza: Araçta mahsur kalan yaralı kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, ArsuzÇevlik yolu istikametinde meydana geldi. S.E.'nin kullandığı 31 AEI 013 plakalı otomobil, Çevlik mevkisine geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak dağın yamacına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralının biri otomobil içerisinde mahsur kalınca Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri halat yardımı ile otomobilde bulunan yaralıyı çıkardı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Samandağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.