Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor: 4 - 1



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -

STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Esat Sancaktar, Murat Altan

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Sadık Baş (Dk. 82 Burak Çamoğlu), Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe (Dk. 82 Engin Aksoy), Boudjemaa, Onur Öksüz, El Kaabi, Benzia (Dk. 78 Muhammed Mert) , Lobjanidze (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Kahraba (Dk. 66 Eray Akar)

GZT GİRESUNSPOR: Onurcan Piri (Dk. 54 Göktan Cörüt) Zeki Yavru, Hamidou Traore, Anıl Yiğit Çınar, Barış Gün (Dk. 59 Kasım Köşker), Hayrullah Bilazer, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 90+2 Emre Nizam), Furkan Kütük, Fatih Yılmaz, Metin Caner Akbayrak (Dk. 54 Şahin Dik), Mehmet Umut Nayir (Dk. 90+3 Kaan Yılmaz)

GOLLER: Dk. 44, Dk. 80 El Kaabi, Dk. 55 Bertuğ Özgür Yıldırım, Dk. 66 Kahraba, (Atakaş Hatayspor) Dk. 24 Hayrullah Bilazer (GZT Giresunspor)

SARI KART: Furkan Kütük (GZT Giresunspor)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Hakan Keleş (GZT Giresunspor Teknik Direktörü)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 38´inci haftasında Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor´u 4-1 mağlup etti.

6´ıncı dakikada GZT Giresunspor'da Barış Gün, ceza sahası sol çaprazdan kaleyi yokladı, top uzak direğin dibinden dışarıya gitti.

24´üncü dakikada gelişen GZT Giresunspor atağında Mehmet Umut Nayir´in pasıyla sağ kanatta savunma arkasına sarkan Hayrullah Bilazer, ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 0-1.

35´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, GZT Giresunsporlu Furkan Kütük ceza sahası yay çizgisi içinde rakibi Benzia'yı faulle durdurunca sarı kart gördü. Atakaş Hatayspor'un ceza sahası yay çizgisi içinde kazandığı serbest vuruşu El Kaabi kullandı, kaleci Onurcan Piri gole izin vermedi.

44´üncü dakikada Atakaş Hataysor´da Kahraba'nın ara pasında savunma arkasına sarkan El Kaabi, ceza sahası sol çaprazdan yakın direğe doğru vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

55´inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, sol kanattan Kahraba'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Bertuğ Özgür Yıldırım, altı pasın önünde kafa ile kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-1.

66´ncı dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında sol çaprazda ceza sahasının önünde Boudjemaa'nın pasını kontrol eden Kahraba, yakın köşeye sert vurdu ve topu ağlara gönderdi: 3-1.

69´uncu dakikada GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, maçın hakemini kenarda alkışla protesto edince kırmızı kart gördü ve tribüne gönderildi.

74´üncü dakikada Atakaş Hatayspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Fatih Kurucuk uzak direkte topu ağlara gönderdi ancak gol geçersiz sayıldı. Pozisyonda kaleci Göktan Cörüt'e faul yapıldı.

81´inci dakikada Atakaş Hataysporlu Sadık Baş, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye çevirdi, Bertuğ Özgür Yıldırım´ın indirdiği topa altı pasın önünde El Kaabi vurdu ve topa kalecinin sağından ağlarla buluştu: 4-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor sahasında, GZT Giresunspor´u 4-1 mağlup etti. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-22 21:04:16



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