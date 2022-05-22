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Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 38´inci haftasında Atakaş Hatayspor, GZT Giresunspor´u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplandtısında açıklamalarda bulunan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, görevi bıraktığını açıkladı. 
Ömer Erdoğan, "Biz buraya iki sene önce geldiğimiz zaman başta bu göreve bizi layık gören çok değerli Onursal Başkanımız Lütfü Savaş'a bir kez daha çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten o dönem tarihinde ilk defa çıkmış bir Hatayspor'un başına daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan bir teknik direktörü getirerek ne kadar cesaretli ve bize inancını bir kez daha göstermiş oldu. Biz de bu süreçte hem bu kulübü, hem özellikle başkanımızı mahcup etmemek için gerçekten ekibimle beraber çok yoğun bir şekilde çalıştık. Bu dönemde hem geçen sene, hem bu sene bizimle çalışan futbolcu kardeşlerime de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için iki sene burada özellikle 1,5 senesi rüya gibi geçti. Çok keyif aldık bu kulüpte çalışmaktan. Bizim için çok büyük bir onurdu. Son bir dönem biraz inişli çıkışlı bir dönem geçirdik ama o dönemde bile sıkıntılı bir dönemde de başta başkanımız yönetim kurulumuz hiçbir zaman hiçbir şekilde bize baskı veya eleştiri değil tam tersi hep arkamızda durdular hep bize destek oldular. Zaten başkanımızın da her açıklamasında hocamızın her zaman arkasında olduğunu ve hocamızın istediği kadar bu kulüpte çalışabilir ifadesini sürekli tekrarladı. Dediğim gibi 2 sene çok güzel bir hikaye yaşadık burada ama bugün bu hikayeye son vermek istiyorum. Görevi görevimi bırakacağım bugün başkanımın izniyle. Çünkü bu kararı sırf kendi ailem ve teknik ekibim biliyordu. Başkanımız dahil bilmiyor. Başkanımızla biraz sonra inşallah toplantı yapacağız. O'na da hem teşekkür edeceğim, hem de bu görevi bırakmak istediğimi ileteceğim. Dediğim gibi bu dönemde futbolcu kardeşlerimle birlikte bizimle birlikte bu süreçte her zaman yanımızda olan bütün personel arkadaşlarımız bütün kulüpte çalışanlara, bizi her zaman destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir şehirde iki sen çok güzel bir görev aldık. Bizim için çok farklı bir yeri olacak Hatayspor. Dediğim gibi böyle bir karar aldım. İnşallah hem benim için, hem Hatayspor için hayırlısı olur" dedi. 
Başka bir takımla görüşmesi olmadığını söyleyen Erdoğan, takımı bırakma sebebini de açıklamak istemediğini dile getirerek, "İnşallah pişman olmam" diye konuştu.
İLKER AVCIBAY: RAKİP TECRÜBELİ VE FİZİKSEL OLARAK BİZDEN DAHA İYİYDİ
Ligi istedikleri yerde bitirdiklerini söyleyen GZT Giresunspor Yardımcı Antrenörü İlker Avcıbay, "Bugün buraya gelirken geçen haftadan önemli cezalı oyuncularımız vardı. Sakatlıklarımız vardı. U-17 ve 19 takımından oyuncularımızı bugün sahaya sürdük. Onlar da ellerinden gelen en iyi performansı sergilediler. Zaten maçın ilk yarısında bence daha kontrollü ve dengeli oynadık. Fakat tabii rakip tecrübeli ve fiziksel olarak bizden daha iyiydi. İkinci yarı oyunun kontrolünü ele aldılar. Onları tebrik ediyorum. Ligi 3-4 maç öncesinden bitirdik. İstediğimiz hedef zaten buydu. Bu sene bu ligde kalıcı olmaktı. Bu süreçte ellerinden gelen gayreti maksimum seviyede gösteren bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Daha sonra yönetimimize kısıtlı imkanlarla oyuncuların ve bizlerin imkanları doğrultusunda bütün alacaklarımızı onlar da çok çalıştılar. Yönetimimize de çok teşekkür ediyoruz. Ve en önemli parantez de Giresunspor taraftarına. Biz içeride oynadığımız çok kritik maçlarda takımımıza inanılmaz destek oldular, teşekkür ediyoruz. Şimdi artık gelecek sezonun planlaması için hazırlıklarımız var. Şimdi artık dinleneceğiz ve çok da tatil yapmadan yeni sezon için hazırlıklara başlayacağız" şeklinde konuştu.
GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş´in  kırmızı kart görme ile ilgili konuşan Avcıbay, "Ali hocayla ilgili, biz hocamız da çok centilmendir aslında hakemlerle ilgili sezon boyunca hiç konuşmadı. Hiç değerlendirme yapmadı. Yönetimimiz de aynı. Biz sezonu hakem camiasına inanılmaz destek vererek ve onlarla ilgili hiç konuşmayarak noktaladık. Ama bugün maalesef hocamız bu kadar centilmen olmasına rağmen atıldı. Ligin son maçında. Şimdi biz Ali hoca ile 3 tane maç yaptık. 3 deplasman 3'ünde de mağlup olduk. Bugün de öyle. Şimdi 17 ve 19 takımından genç oyuncularla maça çıkmışız. İkili mücadelelerde ev sahibi lehine bazı takdir haklarını kullandı. Gol öncesi bir faul pozisyonu vardı. Verebilirdi bence. Pozisyon faul. Hocamız buna bir tepki gösterdi ama sarı kartla da geçiştirmesi gerekirken peş peşe hemen ikinci sarı karttan hocamızı attı" dedi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ömer Erdoğan´ın açıklamaları
İlker Avcıbay´ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2022-05-22 22:31:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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