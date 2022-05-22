Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti

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Ufuk AKTUĞ/ARSUZ (Hatay), (DHA) HATAY'ın Arsuz ilçesinde denize giren Denizcan Korkmaz (22), dalgalara kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, gündüz saatlerinde ilçedeki Karaağaç plajında meydana geldi. Serinlemek için denize giren Denizcan Korkmaz, bir süre sonra dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bot sevk edildi. Dalgalara kapılarak kaybolan genç, ekiplerin arama çalışması sonucu bulunup, kıyıya çıkartıldı. Sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Ufuk AKTUĞ

2022-05-22 23:04:32



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