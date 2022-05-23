Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

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Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

21 Mayıs Cumartesi günü, Sarımazı Mahallesi, Amanos Dağları'nın eteklerinde çıkan yangınla ilgili restoran sahibi B.Ö. ve çalışanı A.C. gözaltına alındı. Zanlılardan A.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanırken, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hatay Valiliği yangının, ormanlık alanın yakınındaki restoranın çalışanlarınca çöp yakılması sonucu çıktığını, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

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