Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Hassa ilçesinde 2 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından 3 araçla Adıyaman'dan Hatay'a kıyılmış tütün getirerek satış yaptıkları tespit edildi.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile ortak yapılan operasyonda 3 araçta piyasa değeri 400 bin lira olan 2 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli yapılan işlemlerinin ardında serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.