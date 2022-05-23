Hatay´daki orman yangınına 1 tutuklama

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'nde 21 Mayıs günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Orman yakınında bulunan bir restoranın çalışanlarının bir araya topladıkları çöpleri yaktıkları, alevlerin ormana sıçradığı tespit edildi. 2 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler A.C. ve B.Ö. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklandı, B.Ö. ise serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-23 11:44:11



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