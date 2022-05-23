Hatay’da kaçak mazot operasyonu

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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. A.S.'nin Bağlar Mahallesinde bulunan ikametinin bahçesinde yapılan aramada variller içerisinde 2 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.S. hakkında adli işlem yapıldı.

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