Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde ev ve iş yerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesinde bulunan M.T. adlı şahsın evi ile iş yerinde yapılan aramada 32,8 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan M.T. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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