Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftasında oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından, yaptığı açıklamada görevi bıraktığını açıklayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan´ın istifası kabul edildi.

Konu ile ilgili Kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun 2 sezondur Teknik Direktörlük görevini yürüten ve takımdan ayrılma kararı alan Ömer Erdoğan hocamıza ve ekibine kariyerinde başarılar diliyor, vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

ÖMER ERDOĞAN´DAN VEDA MESAJI

Ömer Erdoğan, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı. Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Hataysporlular, Onursal Başkanımız Sayın Lütfü Savaş'ın teknik adamlığımın ilk senesinde, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkan koskoca bir şehir takımını, kariyerinde hiç Süper Lig çalıştırmamış bir teknik adama inanıp bu güzide kulübü bana teslim etmesiyle büyük bir onur, büyük bir gururla bu değerli göreve başladım. Değerli Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz skordan bağımsız olarak her zaman ağabeyliğini, dostluğunu bize göstererek ülkemizde ender görülen bir teknik adam yönetim ilişkisine imza attılar, bu sebeple kendilerine şükranlarımı sunuyorum. 2 yıldır birbirinden değerli futbolcu kardeşlerimle çalışma fırsatı buldum, onlar gelişti biz de geliştik, bu kutsal yolda beraber yürüdük, beraber kader birliği yaptık hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Özellikle yoğun pandemi döneminde varını yoğunu koyarak çalışan sağlık ekibimize, bütün sezon emek veren malzemecilerimize, mutfak personelimize, idari personelimize sonsuz teşekkürler. En son olarak da bu şehrin birbirinden güzel insanlarına, Hatayspor sevdalılarına değinmek istiyorum, ilk günden itibaren sorgulamadan, yadırgamadan büyük bir sevgiyle ve saygıyla beni ve ekibimi bağrınıza bastınız, çok güzel skorlar, önemli galibiyetler aldık, bazen de üzücü hatta zaman zaman hayal kırıklığı yaratan skorlar aldık ancak; sizler medeniyetler şehrine yakışan karakterinizi şahsıma ve ekibime her daim gösterdiniz, hepinize sonsuz saygılarımı hürmetlerimi gönderiyorum. Evet şimdi veda zamanı, bu satırları yazarken tüm yaşanmışlıklar film şeridi gibi geçen 2 güzel senenin özeti gibi beni üzse de bir gün tekrar buluşabilmek için bugün ayrılma zamanı, üzerimizde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler buradan büyük bir minnet duygusuyla ayrılıyorum, bu şehir her zaman kalbimin en güzel yerinde olacak ve Hatayspor Kulübü'nü her zaman hakkettiği en üst yerlerde göreceğiz sağlıcakla kalın." (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-23 17:41:16



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