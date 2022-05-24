Hatay’da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 285 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. M.İ.'nin Adaucak Mahallesi'nde bulunan ikametinde yapılan aramada 285 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.İ. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.