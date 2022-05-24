Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Yerli bir teknik adam ile görüşüyoruz



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un onursal başkanı Lütfü Savaş, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın takımından ayrılmasından sonra, teknik ekip arayışına girdiklerini söyledi. Bir teknik direktör ile görüşmelerin sürdüğünü söyleyen Savaş, "Felsefemizde yerli ve milli felsefesi vardır ama yalandan yerli ve milli değil gerçekten bir Türk bir arkadaşımız çok böyle ismini duyamayabilirsiniz ama herkesin tanıdığı tecrübeli bir arkadaşımızla ilk görüşmeyi yaptık" dedi.Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun son haftasında oynanan GZT Giresunspor karşılaşmasının ardından, yaptığı açıklamada görevi bıraktığını açıklayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın istifası kabul edildi. Ömer Erdoğan'ın ardından boş kalan teknik direktörlük koltuğu için yeni bir arayışa giren Atakaş Hatayspor, görüşmelerini sürdürüyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Atakaş Hatayspor'un Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Atakaş Hatayspor'un geleceği adına teknik arayış içine girdik. Bir tane herkesin tanıyabileceği bir arkadaşımızla görüşmemiz olacak. Bizim felsefemizde yerli ve milli felsefesi vardır, Türk bir arkadaşımız görüşme halindeyiz. Çok böyle ismini duyamayabilirsiniz ama herkesin tanıdığı tecrübeli bir arkadaşımızla ilk görüşmeyi yaptık. Yönetim kurulundaki arkadaşlarla birlikte karar verebileceksek bu arkadaş adına vereceğiz veremiyorsak başka arayışa gireceğiz. Ama bizim felsefemizde biriyle yol yürürken diğerini de elde tutmayız. Biz Ömer hocayla bu konu netleştikten sonra arayışa girdik onu söyleyeyim. Yani bizim böyle bir arayışımız yoktu Ömer hoca da bana konuştuğunda ben hiç kimseyle gelecek adına konuşmadım paylaşmadım" dedi."HATAYSPOR'UN KAPISI, ÖMER HOCA VE EKİBİNE HER ZAMAN AÇIK OLACAK"Ömer Erdoğan ve teknik ekibinin gidişinden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Savaş, "Üzüntülüyüz, burada pırlanta gibi bir teknik ekibi kaybettik. Ömer hoca benden izin istedi o izinin karşılığında ikimizin konuşmaları sonunda bundan sonra en azından kısa dönem için faydasının az olacağını hissetmiş ki bizden izin istedi. Biz de bu izin istemesinin karşılığında hem onların kendi istikbali için hem huzuru için hem bundan sonraki deneyimlerinde rahat hareket edebilmeleri için Atakaş Hatayspor'un da bundan sonraki güzergahında kendi yolunu farklı bir arkadaşımızla çizmesi için Ömer hoca ile anlaşarak ayrıldık. 2 yıllık bu süre içerisinde bizim abi kardeş gibi bir diyaloğumuz vardı tüm yönetimle benimle ve genelinde de 2 yılın sonunda başarılı bir performans sergilediler. Biz Ömer hoca ve ekibine teşekkür ediyoruz ama hiç kimse hiçbir yerde baki değildir kalıcı değildir. Hem Ömer hocanın hem de teknik ekibin bütün arkadaşların aldıkları bu kararda hepsine hayırlı olsun diyorum bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum. Atakaş Hatayspor'un kapısı ben olduğum sürece hem Ömer hocaya hem diğer arkadaşlarımıza kardeşlerimize de açıktır. Biz güzel ayrıldık, bu ayrılık da hem kendileri hem de takım zarar görmesin diye bir karar aldık belki zor alınan bir karar belki hepimizi üzen bir karar ama Hatayspor'un geleceği adına hayırlı bir kararsa bazen gözyaşıyla da olsa bu kararı almaktan hiç çekinmeyeceğiz. Ama dediğim gibi Ömer Hoca'nın bizde sonsuz kredisi vardı hala var" dedi."DAHA MÜTEVAZİ BİR KADRO KURMAK ZORUNDAYIZ"Sözleşmesi biten futbolcular ile de sezon öncesi bir görüşme yapacaklarını söyleyen Savaş, Adama Traore ve takım kaptanı Mame Diouf'un takımdan ayrılma ihtimalinin olduğunu belirterek "Çünkü biliyorsunuz şu anda yayın sözleşmesi bile yapılmadı ve gelirler çok düşüyor. Böyle 1 milyon dolarlık, 1 milyon avroluk futbolcuların artık o Anadolu takımlarında oynaması gerçekten lüks. Bu nedenle çok daha mütevazi bir kadro kurmak zorundayız ama mütevazi kadro kurup da Atakaş Hatayspor yarışmacı ruhundan ayrılacak mı diye sorarsanız öyle bir şey yok. Biz yine oyunun içinde olacağız yine büyük takımlara kök söktürecek bir takım kuracağız. Yani hiç kimsenin yarın adına bir çekincesi olmasın, umutları devam etsin, hatta artarak devam etsin" ifadelerine yer verdi. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-24 11:52:35



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