Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Türk bir teknik direktör ile görüşüyoruz" Savaş: "Ömer hocanın bizde sonsuz kredisi var"

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın ayrılmak istediğini belirterek, "Belki hepimizi üzen bir karar ama Hatayspor'un geleceği adına hayırlı bir kararsa, bazen gözyaşıyla da olsa bu kararı almaktan çekinmeyeceğiz. Ama Ömer hocanın bizde sonsuz kredisi var" dedi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, sezonun tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Savaş, Teknik Direktör Ömer Erdoğan’ın takımdan ayrılmasının ardından kimsenin kötü bir şey aramasına gerek olmadığını, artık faydalı olamayacağını düşündüğü için ayrılmak istediğini belirtti. Savaş, Türk bir teknik direktörle görüştüklerini ve yönetim kurulu ile karar vereceklerini söylerken, sözleşmesi biten Adama Traore ve Mame Diouf ile yeniden görüşeceklerini ancak takımda kalma ihtimallerinin düşük olduğunu ifade etti.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş Ömer Erdoğan’ın istifası ile ilgili olarak, bundan sonra faydasının az olacağını hissettiğini ve onun için izin istediğini belirterek, "İlk göz ağrımız Erdoğan ve ekibiydi. 2 yıldır beraberiz. 2 yıl sonunda Ömer hoca benden izin istedi. O izinin karşılığında ikimizin konuşmaları sonunda bundan sonra en azından kısa dönem için faydası az olacağını hissetmiş ki bizden izin istedi. Biz de bu izin istemesinin karşılığında hem onların kendi istikbali için hem huzuru için hem bundan sonraki deneyimlerinde rahat ederek hareket edebilmeleri için Hatayspor’un da bundan sonraki güzergâhında kendi yolunu farklı bir arkadaşımıza çizmesi için Ömer hocaya anlaşarak ayrıldık. Ama iki yıllık bir süre içerisinde bizim abi kardeş gibi bir diyalogumuz vardı, tüm yönetimimizle ve benimle. Genelinde de 2 yılın sonunda başarılı bir performans sergilediler. Biz Ömer hoca ve ekibine teşekkür ediyoruz. Hiç kimse hiçbir yerde baki değildir, kalıcı değildir. Her makamın bir sonu vardır, her mesleğin bir sonu olduğu gibi. Bu 2 yıllık süre içerisinde eğer gerçekten çok yorulduysa tabii ki son zamanlarda da özellikle Ramazan öncesi ve sonrasında da biraz negatif sonuçlar olunca herhalde çok üzüldü ve üzülmenin sonucunda da biraz dinlenme ihtiyacı duydu. Biz insan kazanmak için buradayız. 2 yıllık tecrübe onları belki de gelecekte çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. Biz onlardan çok şey öğrendik onlar da bizden çok şey öğrendi. Ama insan yaşamı süresince pozitif tecrübeyle ileriye doğru gidebiliyor. Belki hepimizi üzen bir karar ama Hatayspor'un geleceği adına hayırlı bir kararsa bazen gözyaşıyla da olsa bu kararı almaktan çekinmeyeceğiz. Ama dediğim gibi Ömer hocanın bizde sonsuz kredisi vardı, hala da var. O izin istediği için biz izin verdik. Ama gelecekte ne olur bilemezsiniz. Gelecekte bakarsınız başka bir zamanda yollarımız tekrar kavuşabilir ve biz o yolların kavuşmasından da memnun oluruz. Yani hiç kimse bunun altında kötü bir şey aramazsın. Hiç kötü bir şeyimiz olmadı" dedi.



"Görüşme yapıyoruz"

Savaş, Erdoğan’ın istifasının ardından yeni teknik direktör arayışına girdiklerini ve Türk bir teknik direktörü Hatay’a davet ettiklerini belirterek "Hatayspor'un geleceği adına teknik arayış içine girdik. Bir tane arkadaşımızla yarın akşam yönetim kurulunu topluyoruz. Bir tane herkesin tanıyabileceği bir arkadaşımızla da yarın görüşmemiz olacak. O görüşme sonucunda pozitif sonuçlar olursa onları paylaşırız. Yerli ve Türk. Bizim felsefemizde yerli ve milli felsefemiz vardır. Ama yalandan yerli ve milli değil. Gerçek yerli ve milli. Bir Türk bir arkadaşımız çok böyle ismini duyamayabilirsin ama herkesin tanıdığı, tecrübeli bir arkadaşımızda ilk görüşmeyi yaptık. Yarın davet ettik. Bugün görüştüm, yarına davet ettim. Yarınki davet sonunda arkadaşlarla birlikte karar vereceğiz. Ben belki işin başında görünsem de orada bir yönetim kurulu var. Bir başkan var. Biz önemli kararları birlikte veriyoruz ama bazı kararlar oluyor ki ben de katkı sağladığım zaman onlar saygı duyuyorlar. Ben ilk görüşmeyi bugün yaptım, yarın akşam yönetim kurulundaki arkadaşlar karar verecek. O arkadaş adına karar vereceğiz, veremiyorsak başka arayışa gireceğiz. Ama bizim felsefemizde biriyle yol yürürken diğerlerini tutmayız. Biz Ömer hoca ile bu konu netleştikten sonra arayışa girdik onu söyleyeyim. Yani bizim böyle bir arayışımız yoktu" dedi.



"Diouf ve Traore ile görüşeceğiz"

Sözleşmesi biten Adama Traore ve Mame Diouf ile görüşeceklerini ancak büyük ihtimal takımdan ayrılacaklarını belirten Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, "Sözleşmesi biten oyunculardan Adama Traore var, oturup konuşacağız ama büyük ihtimal gider o. Onun dışında kaptan Mame Diouf var o da büyük ihtimal gider. Çünkü biliyorsunuz şu anda daha yayın sözleşmesi bile yapılmadı ve gelirler çok düşüyor. Öyle 1 milyon Dolarlık, 1 milyon Euroluk futbolcular artık gerçekten lüks. Bu nedenle çok daha mütevazı bir kadro kurmak zorundayız ama 'Mütevazı kadro kurup da Hatayspor yarışmacı ruhundan ayrılacak mı' diye sorarsanız öyle bir şey yok. Biz yine oyunun içinde olacağız. Yine büyük takımlara kök söktürecek bir takım kuracağız. Yani hiç kimsenin yarın adına bir çekincesi olmasın. Umutları devam etsin. Biz 2 yılda daha da tecrübe kazandık. Artık her şeyi daha dengeli, daha şuurlu ve gelecek adına da emin adımlarla yapacağımızı bilsinler" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.