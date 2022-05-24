Hatay'a şehit ateşi düştü

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- PENÇEKilit operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın (25) acı haberi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesine verildi.
Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kapılay'ın acı haberi, İskenderun'a bağlı Modern Evler Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. Şehit Kapılay´ın evine Türk bayrakları asıldı. İskenderun ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, taziye çadırı kurdu. Şehidin annesi Sevinç ve babası Erkan Kapılay'ın yakınları, acı haberle taziye evine akın etti. DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2022-05-24 13:25:13
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