Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu

İHA

Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu

PençeKilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 5 askerin birlikte çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.
Şehit askerlerin şehadet haberi ailelerine verildi. Şehit askerlerin 5'inin aynı karede yer aldığı fotoğraf yürekleri burktu.
Fotoğrafta soldan sağa Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli, Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan, Piyade Teğmen Abdulkadir Güler, Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay ve Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay’ın ailesine acı haber verildi
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü Pençe-Kilit operasyonunda ...
Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Türk bir teknik direktör ile görüşüyoruz" Savaş: "Ömer hocanın bizde sonsuz kredisi var"
YEREL HABERLER Hatayspor Onursal Başkanı Savaş: "Türk bir teknik ...
Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Yerli bir teknik adam ile görüşüyoruz
YEREL HABERLER Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Yerli bir ...
Otogarda uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Otogarda uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Gökhan Zan, Hatayspor'a veda etti
YEREL HABERLER Gökhan Zan, Hatayspor'a veda etti
Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması
YEREL HABERLER Hatayspor'dan Ömer Erdoğan açıklaması
Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Deniz Can, hastanede kurtarılamadı
YEREL HABERLER Denizde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli Deniz ...
Türk Mutfağı Haftası’nda Hatay’ın mezeleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Türk Mutfağı Haftası’nda Hatay’ın mezeleri tanıtıldı
Ömer Erdoğan Hatayspor’a veda etti Lütfü Savaş: “Ömer Erdoğan’a emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan Hatayspor’a veda etti Lütfü Savaş: “Ömer ...
İskenderun’daki cinayete 5 gözaltı
YEREL HABERLER İskenderun’daki cinayete 5 gözaltı
Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Ev ve iş yerinde uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı
Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek ...
Boğulmaktan kurtarılan üniversiteli genç hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Boğulmaktan kurtarılan üniversiteli genç hastanede ...
Hatay’da kaçak makaron ve tütün operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak makaron ve tütün operasyonu
Hatay’da kaçak mazot operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da kaçak mazot operasyonu
Hatay´daki orman yangınına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Hatay´daki orman yangınına 1 tutuklama
Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 2 ton kaçak tütün ele geçirildi
Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizde akıntıya kapılan genç, hayatını kaybetti
Hatay’da ünlü popçu Oğuzhan Koç sevenleriyle buluştu
YEREL HABERLER Hatay’da ünlü popçu Oğuzhan Koç sevenleriyle buluştu
Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor maçının ardından
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - GZT Giresunspor maçının ardından
İlker Avcıbay: "Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı"
YEREL HABERLER İlker Avcıbay: "Hedefimiz ligde kalıcı olmaktı"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.