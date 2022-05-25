Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlanıyor

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PençeKilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Nihal Atakaş Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanıyor.

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