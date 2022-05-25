Gastronomi kenti Hatay’da kahvaltı çeşitleri tanıtıldı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Hatay’da, “Türk Mutfağı Haftası” kutlamaları kapsamında kahvaltı çeşitleri tanıtıldı.

Antakya’da bir restoranda gerçekleştirilen tanıtım ve sunum programına Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ile il kültür ve turizm müdürlüğünden davetliler ve Hatay Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği üyeleri katıldı.

Buradaki programda Hatay’a özgü kahvaltı çeşitleri tanıtıldı.

Türk Mutfak Haftası dolayısıyla Hatay etkinliklerinin devam ettiğini ifade eden Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay mutfağının Anadolu’ya ve her yere ulaşması temennisinde bulundu.

Hatay’a bu mevsimde yerli ve yabancı turistlerin yoğun bir ilgisi olduğuna vurgulayan Işıkgör, “Bugün de Hatay’ın kahvaltılarını ön plana çıkarmaya çalıştık. Hatay’da bulunan kahvaltı çeşitlerinin hem sunumunu gerçekleştirdik hem de yapılma şeklini gösterdik. Herkesin bundan istifade etmesini diliyoruz. Bu mutfak haftasının bize büyük bir katkısı olacağına inanıyoruz. Çünkü Türk Mutfak Haftası sadece Hatay’da değil, tüm Türkiye’de kutlanıyor. Bu da bir birliktelik olarak yapılan iş ile her mutfağın ön plana çıkması için büyük bir çaba harcandığını görüyoruz. Bu çaba içerisinde tabi ki şimdi Hatay zamanı diyoruz. Otellerimizde konaklayacak yer bulamıyorlar. Bu durumdan tüm Hatay esnafı istifade ediyor. Özellikle gastronomi şehri olmamız nedeniyle insanlar sadece kahvaltı ve yemek için buraya geliyorlar. Bu da esnafımıza büyük bir katkı sağlıyor. Turistler de buradan memnun ayrıldığını görüyoruz. Çünkü yemek çeşitleri çok fazla” dedi.



"Kahvaltı yelpazemiz çok geniş"

Kahvaltı yelpazelerinin çok geniş olduğunu söyleyen restoran yöneticisi Meltem Tansal Kumru, yerli ve yabancı turistlerin kahvaltı seçeneklerini çok bol bulduklarını ifade etti. Kumru, "Kahvaltımızda zahter salatası, zeytin salatası, çökelek salatası. 2 çeşit zeytinimiz var. Halhalı zeytinlermiz var, bizim bu bölgede yetişen bir zeytin çeşididir. Böyle minik minik olur. Yeşil zeytin çekirdekli ve çekirdeksiz olarak. Zahter salatasının şimdi zaten tam mevsimi. Bunları yapıyoruz. Sürk çökeleğimiz var. Antakya'da bunun patenti alınmıştır daha yeni olarak üniversite ile beraber. Sürkümüz de beyaz çökelek ve Antakya’nın kendi baharatlarıyla güzelce yoğurulur. Yoğurularak top top şekli verilir ve güneşte kurutularak güneşte pişirme diyoruz biz ona güneşte kurutularak yapılan bir ürünümüzdür. Tuzlu yoğurdumuz var. Tuzlu yoğurt bizim için çok güzel bir üründür. Hem kahvaltıda kullanırız, hem yemeklerimiz de kullanırız sadece. Antakya’ya ait bir ürünümüzdür. Reçellerimiziz var. Ayva reçeli deriz. Kendi yaptığım ürünlerimizin hemen hemen hepsini biz kendimiz burada yapıyoruz. Bu kahvaltılıklar Hatay’ın belli başlı yerlerinde buluna bilir ama aslında belli başlı yerlerinde bulunabilir ama lezzet farkı vardır, sunum ve mekan farkı vardır. Biz kendimize bu sunumları yapmak için 300 yıllık bir geçmişe sahip eski bir Antakya evini seçtik. Bu kadar çok şeysiz gerçekten kahvaltınızı da yiyor musunuz diyorlar. Aslında daha da fazlası var. Biz hani geleneksel olarak ürettiğimiz için herkesin de rahatlıkla yiyebileceği sevebileceği ürünleri sofralarımızda sunuyoruz. Bunların içerisinde mesela kızarmış peynirimiz var, kiremitte kızarmış peyniri geliyor. Biberli ekmek deriz, biberli ekmeğimiz, ıspanaklı böreğimiz geliyor. Yumurtalarımız geliyor mesela en sevilen yumurtalardan bir tanesi de tuzlu yoğurtlu yumurta ve sakız murçlu yumurta. Sakız murçlu dediğimiz tam bu mevsimde olan menengiç var menengiçin filizi. Aromalı güzel bir ot çeşididir. Onun kavrulup üzerine yumurta kırılmış halidir. Dışarıdan gelen misafirlerimiz yerli veya yabancı turistleri bunları daha çok tercih ediyorlar. Yani sunduğumuz ekmeğimiz bile Antakya’nın kendi eski yöresel ekmeklerinden. Bu şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz 2015 yılından beri. Ailecek biz buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hatay’a gelmek isteyen herkese bu güzel lezzetleri tatmaya bekliyoruz” dedi.

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