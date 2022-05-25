Piyade Uzman Çavuş Kapılay, son yolcuğuna uğurlandı

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İzzet NAZLI / İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- PENÇE-Kilit operasyon bölgesinde PKK´lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay (25), memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay´ın cenazesi, öğle namazına müteakip Hatay'ın İskenderun ilçesi Nihal Atakaş Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel ve Sabahat Özgürsoy Çelik, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Bekar olduğu belirtilen şehit Kapılay´ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından İskenderun Şehitliği'nde toprağa verildi. Cenazede güçlükle ayakta duran annesi Sevinç Kapılay, babası Erkan Kapılay ve kardeşi Berkan Kapılay, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Vatandaşlar da tekbir getirip, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun İzzet NAZLI

2022-05-25 14:43:51



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