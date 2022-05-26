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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Eryılmaz: "Samandağ için ne gerekiyorsa yapacağız"

İHA

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ'ın bir turizm ilçesi olduğunu belirterek, "Samandağ'ı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Başkan Eryılmaz: "Samandağ için ne gerekiyorsa yapacağız"

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Samandağ'ın bir turizm ilçesi olduğunu belirterek, "Samandağ’ı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Başkan Eryılmaz yaptığı açıklamada, Yeni Mahalle Ali Terzi Sokak’ta asfaltlama çalışması yaptıklarını belirterek, Samandağ Belediyesinin ihalesinden önemli bir caddemizi daha Samandağ halkımızın hizmetine sunuyoruz. Altyapı çalışmalarından dolayı yollar çok kötü durumdaydı. Bu caddemiz ile ilgili bir talep vardı, iki tane ana caddeyi birbirine bağlayan önemli bir yol. Bu önemli sokağımızı da hayırlısıyla bitirerek başka bir caddemize geçeceğiz" diye konuştu.
Bütün Samandağ halkından sabır isteyen Eryılmaz, şunları kaydetti:
"Bütün caddelerimizi, bütün sokaklarımızı mutlaka onarım yapılması gerekeni onaracağız, asfaltlanması gerekenleri asfaltlayacağız, parke döşenmesi gereken yolu parke taşı döşeyeceğiz. Şu anda Samandağ’ın, farklı mahallelerinde, farklı caddelerinde parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Bir tarafta asfalt serim, bir tarafta parke taşı, bir tarafta yol onarım çalışmalarımız devam ediyor. Samandağ bir turizm ilçesi ve Samandağ’ı hak ettiği yere getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

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