Hatay’da yasadışı bahis operasyonu: 6 gözaltı

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yasadışı bahis oynatan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik İskenderun ilçesinde yasadışı bahis oynatıldığı tespit edilen 7 adrese baskın yapıldı. Operasyonda C.S., O.Ö., A.B.B., B.Ç., M.B. ile B.A. adlı 6 şahıs gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada,7 adet bahis suçunda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli markalarda cep telefonu ele geçirildi.

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