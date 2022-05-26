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İskenderun'da şampiyonluk coşkusu

DHA

İskenderun'da şampiyonluk coşkusu


Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN (Hatay), (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup play-off final karşılaşmasında Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla 8-7 yenerek 2'nci Lig'e yükselen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente geldi. İskenderunspor yöneticileri, futbolcuları ve taraftarlar, şampiyonluğu kutladı.
Ankara'da oynanan play-off finalinde Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü penaltı atışlarıyla yenen İskenderunspor, şampiyonluk kupasıyla bugün kente dönüş yaptı. İskenderunspor kafilesini, kente girişinde yaklaşık 2 bin taraftar karşıladı. Kulüp yönetimi, teknik heyet ve futbolcuları taşıyan otobüs, kentin girişi olarak bilinen Mete Aslan Bulvarı'nda İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı ve taraftarlar tarafından durduruldu.
İskenderunspor taraftarları, takımı taşıyan otobüsün çevresinde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Taraftarlar ve kafile, daha sonra tesislere geçiş yaptı. İskenderun kafilesi, tesislerde de coşkuyla karışlanırken, şehitler için Fatiha suresi okundu. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yolda araçlarıyla korna çalan taraftarlar
Yol kenarındaki taraftarlar
Takım otobüsü
Kulüp yöneticilerinin elindeki kupa
Taraftarların slogan atması
Tesislerdeki kalabalık
Şehitler için Fatiha okunması
DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2022-05-26 21:04:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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