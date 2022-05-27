Türk Mutfağı Haftası’nda Kırıkhan'da kuzu ciğer tanıtıldı

Hatay’da bu yıl ilki gerçekleştirilen “Türk Mutfağı Haftası” etkinliklerinin son gününde Kırıkhan ilçesinde kuzu ciğer tanıtımı yapıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" çerçevesinde sonuncusu Kırıkhan mesire alanında kuzu ciğeri tanıtımı yapıldı. Etkinlikte ayrıca katılımcılara ocak başında, kuzu ciğeri ikramında bulunuldu. Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu yaptığı açıklamada, ”Tüm yurtta eş zamanlı olduğu gibi Türk Mutfağı ekinlikleri yapılmakta. İl Kültür Müdürlüğü ve Hatay Valiliği tarafından tüm ilçelerimizde benzer etkinlikler yapıldı. Bugün son olarak Kırıkhan’da ciğerle kapanışlı yapıyoruz. Bu etkinlikte emeği geçen görev alan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız burada Hatay’ın mutfağını tanıtmak tabi. Hatay Mutfağını anlatsak gün yetmez. Çünkü Türkiye’de tescilli 2. gastronomi şehri.” dedi.



Hatay Mutfağının dünyanın 26. gastronomi kentinden biri olduğunu dile getiren Kırıkhan Belediyesi Başkanı Ayhan Yavuz, ”Kırıkhan kuzu ciğeri ile sofra kültürü ile hakikaten ziyaret edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Bugün gastronomi haftasının son gününü, Kırıkhan’da son günü ciğerle kapatıyoruz. Şunu da belirteyim, Kırıkhan’da insanlarımızla buluşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda Kırıkhan’ımızda, 2. Ciğer Festivali olacak Pazar günü saat 11.00’de başlayacak, gece 23.00’da bitecek. Kırıkhan’ın ev sahipliği yapacağı bu festivalimize tüm Hataylı hemşerilerimizi bekliyorum” diye konuştu.

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