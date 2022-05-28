Hatayspor´da kaleci Munir ile yollar ayrıldı



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-05-28 17:07:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.