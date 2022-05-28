Hatayspor´da kaleci Munir ile yollar ayrıldı

İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) - SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, kaleci Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor'umuzun menfaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-05-28 17:07:41
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