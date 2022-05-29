Hatay Büyükşehir Belediyesinin çevreci projelerine uluslararası destek

Hatay Büyükşehir Belediyesi, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemin sürdürülebilirliği ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla yürüttüğü çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapıyor. Bu çerçevede sürdürülen çalışmalara bir destek de Birleşmiş Milletler ve Japon hükümetinden geldi.

Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın 'İklim Krizi Kapsamında Net Sıfır Salım ve İklime Dayanıklı Kalkınmaya Giden Yolda Ulusal Katkı Beyanı Hatay için İklim Eylemi’ projesi ile destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında deniz ekosisteminin korunması ve iyileştirilmesi amacı ile Asi Nehri’nin taşıdığı atıkların denize ulaşmasını engelleyen sistemler kurulacak ve izleme sistemleri yardımıyla kirliliğin boyutları tespit edilecek. Nehirdeki atıkların oluşturduğu kirliliği azaltmaya yönelik faaliyet ve ekipman desteği alınarak böylelikle Asi Nehri’ndeki atık yönetimi sağlanacak.

Projenin tanıtımı, 30 Mayıs Pazartesi günü geniş bir katılımla yapılacak. UNDP’nin Türkiye’deki Mukim temsilcisi Louisa Viton ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın konuşmacı olarak yer alacağı tanıtım toplantısı Antakya Müze Otel’de saat 10.30’da başlayacak.

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