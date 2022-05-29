Mirkelam Hataylı hayranlarıyla buluştu

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Türk pop müziğinin başarılı ismi Mirkelam, EXPO 2021 Hatay bahar konserleri kapsamında, Arsuz'da sevenleriyle buluştu.

Alanı dolduran yüzlerce hayranıyla birlikte şarkılarını seslendiren Mirkelam, Hataylılara eğlence ve müzik dolu bir gece yaşattı.

90’lı yıllarda çıkarttığı şarkılarla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam, çocukluk zamanlarında İskenderun’da bulunduğunu ve EXPO sayesinde yeniden Hatay’a gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Eğlence dolu konser sonunda Başkan Vekili Fedai Yücedal, Başkan Savaş’ın selamlarını ileterek Mirkelam’a çiçek hediye etti.

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