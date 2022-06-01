Otomobil lastiğinin içinden uyuşturucu çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobil lastiğinin içine gizlenmiş 3 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ilçe girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada aracın lastiğinin içerisinde poşetlere sarılarak gizlenmiş 3 kilo 900 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. adlı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.