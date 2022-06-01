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HADO, Beyrut ve Hayfa'ya da sefer düzenleyecek

İHA

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) olarak Beyrut ve Hayfa limanlarına da sefer düzenlemek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.

HADO, Beyrut ve Hayfa'ya da sefer düzenleyecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Hatay Deniz Otobüsleri (HADO) olarak Beyrut ve Hayfa limanlarına da sefer düzenlemek için görüşmeler yaptıklarını söyledi.
Akdeniz Tüccar ve Sanayici İş İnsanları Derneği ziyaretinde açıklama yapan Başkan Savaş, HADO feribotlarının sefer saatlerinin değiştiğini belirterek, “Yöneticilerimizle yaptığımız görüşmeler sonucunda gidiş ve geliş sefer saatlerini gece 24.00'e çektik. Buradaki denizin gece saatlerinde daha durgun olması, yolcularımızın daha rahat uyuyabilmesi ve gündüz saatlerini daha iyi değerlendirebilecek olmalarıdır” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ile iş birliği halinde olduklarını vurgulayan Savaş, “Önümüzdeki günlerde RoRo seferleri ve deniz uçağı gibi konularda görüşmeler yapacağız. Beyrut ve Hayfa limanlarına da sefer düzenlemek için çalışmalar yapıyoruz. HADO’ya sadece yolcu ve yük taşımacılığı olarak bakmıyoruz. Aynı zamanda şanlı bayrağımızın Akdeniz’de dalgalandırıyoruz. Eğer Türkiye olarak Doğu Akdeniz’de hak iddia ediyorsak bunda Hatay’ın büyük payı vardır. Hatay Türkiye’nin en uçtaki kalesidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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