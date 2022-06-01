Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan´dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta´yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.
Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2022-06-01 21:34:29
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.