Hatayspor'da Serkan Özbalta dönemi

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Ömer Erdoğan´dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta´yı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Serkan Özbalta ile iki yıllık anlaşma sağladı. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, atılan imzaların nice başarılara vesile olmasını temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" denildi.

Düzenlenen imza törenine Atakaş Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.(DHA) DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2022-06-01 21:34:29



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