Samandağ Belediyesinden çok amaçlı salon

Samandağ Belediye Başkanı Av. Refik Eryılmaz, Ataköy Mahallesi’ne çok amaçlı salon yapacaklarını söyledi.

Başkan Eryılmaz, Ataköy Mahallesi Muhtarı Necati Kurnaz'ın ailesi ile birlikte Samandağ Belediyesine bağışladığı yerin protokolünü imzalamak üzere vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Eryılmaz, yaptığı açıklamada, “Ataköy Mahallesi Muhtarı Necati Kurnaz'ın değerli ailesi ile birlikte çok amaçlı salon yapılması şartıyla belediyemize bağışladığı yerin protokolünü imzalamak üzere ziyarette bulunduğumuz Ataköy Mahallemizde vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Ataköy Mahallesi sakini olan kıymetli vatandaşlarımızın ilgileri ve destekleri, halkımıza hizmet etme iştahımızı bir kez daha kabartmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

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