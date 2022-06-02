Hatay’da trafo kapaklarını çalan şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 7 adet trafo kapağı ve 2 adet pvc pencere çalan zanlı yakalandı.

Hatay il Emniyet Müdürlüğü görevlileri hırsızlık suçlarının önlenmesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Saat 23.00 sıralarında Haraparası Mahallesi’nde suçüstü hırsızlık yaparken yakalanan E.K.’dan 7 adet trafo kapağı ve 2 adet PVC pencere ele geçirildi.

Zanlı E.K. hakkında adli işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.