İskenderun'da toz bulutu etkili oluyor

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Hatay’ın İskenderun ilçesinde Suriye üzerinden gelen toz bulutları etkili oldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Suriye üzerinden gelen toz taşınımının etkisi altına girdi. Öğleden sonra etkili olan toz bulutu görüş havanın kararmasına neden oldu. İskenderun merkezde ve körfezde toz taşınımı etkisini artırıyor.

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