Samet Aybaba, mezuniyet diplomasını aldı

Ufuk AKTUĞ / İSKENDERUN, (Hatay), (DHA) İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünde eğitimini tamamlayan teknik direktör Samet Aybaba, diplomasını aldı.
Futbola İskenderunspor´da başlayan, uzun yıllar forma giydiği Beşiktaş´ta efsaneleşen ve 1993-1994 sezonundan bu yana da çeşitli takımlarda teknik direktörlük yapan Samet Aybaba, İSTE İskenderun Meslek Yüksekokulu´nda (İMYO) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümündeki eğitimini tamamladı. Spordaki başarısının yanına, akademik bir başarı da ekleyip mezun olan Aybaba, diplomasını İSTE Rektörü Prof. Dr. Tolga Depci´den aldı.
Aybaba´ya diplomasını takdim eden Prof. Dr. Depci, "Türk futbolunun önemli isimlerinden Samet Aybaba´yı İSTE´den mezun etmek bizim için mutluluktur. Kendisi, eğitimini başarıyla tamamlayarak diploma almaya hak kazanmış, futbol kariyerine başladığı İskenderun´un yükselen değeri İSTE ailesinin bir ferdi olmuştur" diye konuştu.
Mezuniyet cübbesi de giyen Aybaba, hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)
DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2022-06-03 18:51:43
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