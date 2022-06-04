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Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı Bölgede ilk hasat, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapıldı

İHA

Amik Ovası'nda buğday hasadı başladı Bölgede ilk hasat, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yapıldı

Amik Ovası'nda ilk buğday hasadı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde başladı.
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ilk buğday hasadına katılan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye’nin buğday stokları yeterli olduğunu ve Türkiye’nin tarımda kendisine yeten bir ülke haline geldiğini belirtti. Bu sene Amik Ovası’nda verimin çok iyi durumda olduğunu ifade eden Yayman, ”Cumhurbaşkanımızdan çiftçimizin yüzünü güldürecek bir buğday taban fiyatı bekliyoruz. Hatay’da, Amik Ovası’nda buğday hasadı başladı, verimler güzel. Biz her zaman söylüyoruz, çalışan ve üreten çiftçimizin yanındayız. Bu sene 495 bin dekara buğday ekildi. Bu gerçekten çok önemli bir rakam. Bizim ovamızda hem pamuk ekiliyor, hem mısır ekiliyor hem de buğday ekiliyor” dedi.
Buğday‘ın çok stratejik bir ürün olduğunu belirten Yayman, ”Türkiye’nin buğday stokları yeterli, Türkiye, tarımda kendisine yeten bir ülke. Ama salgınla beraber bir takım gıda ürünlerinde, lojistikte sorunlar çıktı. Ama biz Amik Ovası’ndan Türkiye’ye seslenmek istiyoruz, burada buğday çok, verimlerimiz çok. İnşallah buğdayla ilgili, hububatla ilgili Türkiye’miz bir sıkıntı yaşamayacak ”dedi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da Hatay’da bitkisel üretim çeşitliliğinin çok fazla olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle Amik Ovası’nda pamuk, mısır ve buğday biri artar biri azalır ama özellikle stratejik ürün olarak en çok ekilen ürünlerimiz bunlar. İlimizde bu yıl 495 bin dekar alanda 245 bin ton civarında bir ürün beklentimiz var. Verimlerimiz çok iyi. İlimizde özellikle ekilen buğday tohumları şuan 550, 600, 700 kilogram civarında verim vermektedir” dedi.
Türkiye olarak tohumculuk konusunda şu an ülke olarak çok iyi durumda olduğunu vurgulayan Çolakoğlu, ”Buğday, arpa ve benzeri ürünlerin yüzde yüzü milli olarak ülkemizde üretilmektedir. Genel olarak da tohumculukta biz ülkemizde yüzde 80 civarında ürünlerimizi milli olarak kendimiz üretiyoruz. Bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesi sebebiyle, hastalık ve zararlı etmenler çok fazla olmadı. Soğuklama ihtiyaçları karşılandığı için kardeşlenme ve sapa kalkma dediğimiz buğdaydaki fenolojik durumda çok iyiydi. O sebeple bunlar da verimi etkiledi. Bu yılı verimli olarak geçiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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