Hatay Büyükşehir ekipleri ,kaplumbağa yuvalarını temizledi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 511 Haziran Dünya Çevre Haftası sebebiyle Samandağ sahilinde bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarını temizlendi.

Hatay Büyükşehir belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın öncülüğünde gerçekleşen temizliğe Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği ile Daphne Yought Derneği üyeleri de katıldı.

Belediye yetkilileri, temizlik için sahilde bulunan çevre gönüllülerine ilk olarak Hatay’a özgü biyolojik çeşitlilik ve türler, sahil ve kumul alanların korunması ve HBB’nin sahil ve kıyılarda hayata geçirdiği temizlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Samandağ sahilindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanını temizleyen çevre gönülleri sahilden onlarca poşet çöp ve atık topladı. Temizliğe öğrencilerin ilgisi de büyük oldu.

Dünya Çevre Haftası etkinlikleri, Samandağ, Antakya, Arsuz ve Kırıkhan’da yapacağı bir dizi etkinlikle devam edilecek.

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