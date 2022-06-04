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MHP’nin “Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” toplantısı Hatay’da yapıldı

İHA

MHP’nin “Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” toplantısı Hatay’da yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) “Adım Adım 2023, ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma” toplantısı Hatay’da yapıldı.
Antakya’da Meclis Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya, Milliyetçi Hareket Partisi Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Milliyetçi Hareket Partisi Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Serdal Soydan, Milliyetçi Hareket Partisi Hatay İl Başkanı Murat Adal, Milliyetçi Hareket Partisi Antakya İlçe Partisi Mehmet Kanlı ile çok sayıda partili katıldı.
MHP Hatay Milletvekili Tokat Milletvekili Yücel Bulut yaptığı konuşmada, Türkiye’yi kuşatma arzusunda olanlara dikkat çekerek, "Bir yanda Türk Silahlı Kuvvetlerini bir baştan bir başa işgal girişiminde bulunanlar, emniyet ve yargı teşkilatımızı bir baştan bir başa ele geçirenler son hedef olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni gördüler. Çünkü küresel sistemin taşeronluğunu yapanlar ve küresel sistem adına sizin inanç ve değerlerinizi sonsuza dek ilgi çekmek, için boşaltmak ve Anadolu’yu bir işgal girişimine hazırlamak için görevlendirilmiş bu çete şunu çok iyi biliyor. Tarihi tecrübelere sahip olduğum üzere eğer Türk milliyetçiler ve Ülkücüler ortadan kaldırılmazlarsa, bu başarıyı değiştiremezlerse, dönüştürülmezlerse, secde ettirilmezlerse emperyalizmin emelleri doğrultusunda elverişli hale getirilmezlerse hiçbir kuvvet artık işgal edemeyecektir” ifadelerini kullandı.
MHP Antakya İlçe Başkanı Mehmet Kanlı da yaptığı konuşmada, “Bizler üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Varlığını milletin bekasına ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne adayan tarihin üzerimize yüklediği görevlerle bekamıza karşı tehditleri bertaraf edecek başta partimizin ve Cumhur ittifakımızın kutlu misyonuyla aşkla ve şevkle anlatmaya devam edeceğiz. Ankara merkezli bağımsız bir dış politika ile başta şehrimizi yakından ilgilendiren Ortadoğu olmak üzere Türk dünyası ve dünya ile birlikte söz sahibi olacak şekilde hayata geçirecek. Batılı merkezlere bağımlılığını son verecek adımlar atarak içeriden ve dışarıdan gelecek yıldırmalara ve saldırmalara karşı daima hazır olacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devletini bölgesinde güç sahibi olmasını küresel meselelerde söz sahibi olmasını sindiremeyen günümüzde gayet olduğu gibi farklı isimlerle fakat aydı hedeflerle karşımıza çıkmaktadırlar. Ülkemizin ve yaşadığımız şehrin çıkarlarını günlük siyasete alet etmeden milli meselelerdeki duruşumuz her zaman aynı olacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle dünyada ve bölgemizde yaşanan olağanüstü durumlar dahil istikrarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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