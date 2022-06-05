Denizde boğulan Merve, tabutunun üzerine gelinlik koyularak uğurlandı



Ali ARSLAN/SAMANDAĞ(Hatay),(DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde dün serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılarak boğulan Merve Çay´ın (15) cenazesi toprağa verildi.

Meydan Mahallesi kıyısından dün öğle saatlerinde denize giren Merve Çay ile arkadaşı H.K., rip akıntısına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Balıkçıların da destek verdiği aramalarda H.K. ile Merve Çay sudan çıkarıldı. İki arkadaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. H.K.´nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çay'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları hastane morguna gelerek gözyaşı döktü. Cenazeyi teslim alan aile, kızlarının tabutuna gelinlik koyarak son yolculuğuna uğurlamak üzere Tekebaşı Asri Mezarlığı Camisi´ne getirdi. Kılınan namazın ardından Çay'ın cenazesi mezarlıkta toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2022-06-05 14:55:44



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