Aylin, sokak ortasında ölü bulundu (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sokak ortasında cansız bedeni bulunan ve daha sonra cesedinin bulunduğu apartmanın çatısından düştüğü güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkan bilgisayar mühendisi Aylin Arslan'ın (31) cenazesi Tekebaşı Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Genç kızın annesi Sevgi Arslan, cenazede ayakta durmakta zorlandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Ali ARSLAN

2022-06-07 19:24:14



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.