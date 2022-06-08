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Hatay'da denizden çıkanlar şaşırttı Plastik, cam şişelerin yanı sıra araba lastikleri ve sandalye çıktı

İHA

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı.

Hatay'da denizden çıkanlar şaşırttı Plastik, cam şişelerin yanı sıra araba lastikleri ve sandalye çıktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde denizde yapılan dip temizliğinde sandalye ve araba lastikleri çıktı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde Çevlik Balıkçı Barınağı'nda etkinlik düzenledi. Hatay Büyükşehir Belediyesi görevlileri, başta balıkçılar olmak üzere bölge halkını çevre temizliğinin önemi konusunda bilgilendirdi.
Ardından hazırlık yapan Keldağ Dalış Merkezi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve Büyükşehire bağlı Hatay İtfaiye Su altı Suüstü arama kurtarma dalgıçları, denize dalış yaptı.
Sudan araba lastiği, plastik, cam şişe, sandalye gibi çok sayıda çöp çıkaran dalgıçlar, daha sonra çuvala koydukları atıkları kıyıya çıkardı.
Denizden çıkarılan atıklar ekiplerinin yardımıyla kamyona yüklendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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