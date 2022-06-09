Hatay'da yarım ay kartpostallık görüntü oluşturdu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde şehrin semalarında görülen yarım ay, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Akşam saatlerinde ilçenin semalarında çıkan yarım ay, görenleri mest etti. Kendine hayran bırakan ayın görüntüsü kartpostallık manzara oluşturdu.

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